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Пермь вошла в топ-3 городов-миллионников по объёму домов площадью до 60 кв. м

Пермь вошла в топ-3 городов-миллионников по объёму домов площадью до 60 кв. м

24 мая 2024, 05:48
Большая доля предложений на российском рынке недвижимости приходится на частные дома.

Пермь вошла в тройку городов-миллионников по объему предложений индивидуальных домов площадью от 30 до 60 кв. м. — 21,9% от общего числа, заняв третье место. Об этом сообщили «Известия».

По количеству предложений частных домов площадью до 60 кв. м. Омск занимает первое место (29,4%), а Волгоград — второе (23,3%). При этом именно такие дома на российском рынке недвижимости составляют большую часть предложений — 25,8%, а дома-студии площадью до 30 кв. м. всего 5%. Доля предложений индивидуальных домов площадью от 60 до 90 кв. м. сложилась в 20,8%.

На территории всей России наблюдается тенденция на сокращение площади строящихся частных домов. Таким образом, граждане уменьшают свои расходы на строительство и проживание. На фоне этого строительные компании оптимизируют квадратные метры с целью сохранения доступности к приобретению жилья.

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