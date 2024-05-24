Пермский БК «Парма» продлил контракт главному тренеру Евгению Пашутину

«Все — профессионалы своего дела. В предстоящем сезоне перед нами стоят еще более серьезные задачи. Готовы усердно работать для того, чтобы создать боеспособную команду и побеждать. С нетерпением ждём встречи с нашими болельщиками и постараемся радовать их красивой игрой и победами в новом сезоне. „ПАРМА“ — сила!», — написал спортивный клуб в телеграме.