properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Пермский БК «Парма» продлил контракт главному тренеру Евгению Пашутину

Пермский БК «Парма» продлил контракт главному тренеру Евгению Пашутину

24 мая 2024, 07:32
Фото: БК «Парма»
Тренерский и медицинский состав на сезон 2024/25 остался прежним.
Сюжет
Парма

Пермский баскетбольный клуб «Парма» продлил контракт с главным тренером Евгением Пашутиным. Об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба в телеграм-канале.

Как указывается в социальной сети, в сезоне 2024/25 тренерский штаб «Пармы» останется прежним. Главным тренером остается Евгений Пашутин, помощниками — Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Сергей Жармухамедов. Тренером по физической подготовке будет Евгений Калинин. Медицинский штаб также остается без изменений: доктор — Андрей Буторин, массажист — Михаил Ходырев. Администратором команды является Станислав Шахов.

«Все — профессионалы своего дела. В предстоящем сезоне перед нами стоят еще более серьезные задачи. Готовы усердно работать для того, чтобы создать боеспособную команду и побеждать. С нетерпением ждём встречи с нашими болельщиками и постараемся радовать их красивой игрой и победами в новом сезоне. „ПАРМА“ — сила!», — написал спортивный клуб в телеграме.

Напомним, что контракт с Пашутиным был заключен в июне 2022 года по схеме 2+1. Это двухлетний контракт с опцией продления со стороны клуба ещё на год.

Читайте также:
«Парма» вылетает из розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ«У нас случались провалы в защите». «Парма» проиграла кубанскому клубу второй раз«Парма» потерпела поражение в первом матче серии плей-офф
#Парма#Болельщики#Главный тренер#Пермский БК#Евгений Пашутиным#Сезон 2024/25#Тренерский штаб
Подпишитесь
«Не придал значения». Замначальника пресс-службы Гордумы признал конфликт интересов
Сегодня, 04:00
За что мог получать взятки от руководства пермской «Телты» Вадим Шамарин? Подробности
Вчера, 18:01
Лето придет, но на несколько часов. Метеорологи — о погоде в выходные в Пермском крае
Сегодня, 04:32
Молодая учительница из пермской школы № 82 скончалась от болезни легких
Сегодня, 02:54
«Преступление и наказание» и «Шантарам». Названы самые популярные книги в колониях
Вчера, 17:06
Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по защите прав участников ЕГЭ
Сегодня, 05:59
"