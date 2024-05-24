Пермский БК «Парма» продлил контракт главному тренеру Евгению Пашутину

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Пермский баскетбольный клуб «Парма» продлил контракт с главным тренером Евгением Пашутиным. Об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба в телеграм-канале.
Как указывается в социальной сети, в сезоне 2024/25 тренерский штаб «Пармы» останется прежним. Главным тренером остается Евгений Пашутин, помощниками — Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Сергей Жармухамедов. Тренером по физической подготовке будет Евгений Калинин. Медицинский штаб также остается без изменений: доктор — Андрей Буторин, массажист — Михаил Ходырев. Администратором команды является Станислав Шахов.
«Все — профессионалы своего дела. В предстоящем сезоне перед нами стоят еще более серьезные задачи. Готовы усердно работать для того, чтобы создать боеспособную команду и побеждать. С нетерпением ждём встречи с нашими болельщиками и постараемся радовать их красивой игрой и победами в новом сезоне. „ПАРМА“ — сила!», — написал спортивный клуб в телеграме.
Напомним, что контракт с Пашутиным был заключен в июне 2022 года по схеме 2+1. Это двухлетний контракт с опцией продления со стороны клуба ещё на год.