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Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Пермяк осужден за жестокое убийство сожительницы минувшей зимой
24 мая 2024, 14:56
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Житель села Нижний Пальник облил женщину горючей жидкостью и она умерла от полученных ожогов.
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#Происшествия
#Суд
#Криминал
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