Пермяков предупреждают о грозе и порывах ветра

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По данным Пермского ЦГМС 25 мая по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В частности, предупреждают о грозе и порывах ветра, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
По данным Пермского ЦГМС 25 мая местами прогнозируются небольшой дождь, гроза, днем — порывы ветра до 13 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.
Жителей Прикамья просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.