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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Пермяков предупреждают о грозе и порывах ветра

Пермяков предупреждают о грозе и порывах ветра

24 мая 2024, 12:18
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Неблагоприятные метеоявления прогнозируются завтра, 25 мая.

По данным Пермского ЦГМС 25 мая по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В частности, предупреждают о грозе и порывах ветра, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным Пермского ЦГМС 25 мая местами прогнозируются небольшой дождь, гроза, днем — порывы ветра до 13 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.

Жителей Прикамья просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

#Происшествия#Прогноз погоды#Прогноз
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