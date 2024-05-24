Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по защите прав участников ЕГЭ

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Published Сегодня, 05:59
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Вчера, 23 мая, в школах начался период государственной итоговой аттестации — выпускники 9 и 11 классов сдают экзамены. В связи с этим прокуратура Пермского края открыла «горячую линию». В ведомство можно обратиться по вопросам нарушений на ЕГЭ по единому номеру телефона: 8 (342) 233-56-09.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, на ваши звонки будут отвечать ежедневно по будням, с 10:00 до 17:00, кроме обеденного перерыва с 13:00 до 14:00. Соблюдение прав учащихся находится на контроле органов прокуратуры.