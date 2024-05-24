Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по защите прав участников ЕГЭ

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, на ваши звонки будут отвечать ежедневно по будням, с 10:00 до 17:00, кроме обеденного перерыва с 13:00 до 14:00. Соблюдение прав учащихся находится на контроле органов прокуратуры.