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Прокуратура Прикамья открыла горячую линию по вопросам нарушений на ЕГЭ

Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по защите прав участников ЕГЭ

24 мая 2024, 05:59
Фото: unsplash.com

Прокуратура Прикамья открыла горячую линию по вопросам нарушений на ЕГЭ

Жители региона могут обращаться по телефону горячей линии по будням.

Вчера, 23 мая, в школах начался период государственной итоговой аттестации — выпускники 9 и 11 классов сдают экзамены. В связи с этим прокуратура Пермского края открыла «горячую линию». В ведомство можно обратиться по вопросам нарушений на ЕГЭ по единому номеру телефона: 8 (342) 233-56-09.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, на ваши звонки будут отвечать ежедневно по будням, с 10:00 до 17:00, кроме обеденного перерыва с 13:00 до 14:00. Соблюдение прав учащихся находится на контроле органов прокуратуры.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Образование#Прокуратура
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