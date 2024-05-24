Шесть пермских легкоатлетов отобрались на Игры стран БРИКС

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Подведены итоги командного чемпионата России по легкой атлетике в Сочи. Всего в активе прикамских атлетов шесть медалей, сообщает региональная федерация легкой атлетики.
Две награды на счету Владимира Никитина. Он стал лучшим в беге на 5000 м и занял 2 место на 1500 м. Екатерина Ивонина стала победителем на дистанции 3000 м с препятствиями.
Константин Холмогоров завоевал «серебро» на дистанции 800 м и «бронзу» на 1500 м. Александр Лесной показал второй результат в толкании ядра.
По итогам выступлении Владимир Никитин (в двух видах), Екатерина Ивонина, Константин Холмогоров (в двух видах) и Александр Лесной отобрались в состав сборной России для участия в Играх стран БРИКС, которые пройдут 12–23 июня в Казани.