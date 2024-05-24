Соседи элитного дома от ПМД жалуются на действия застройщика. Что произошло

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Читатели обратились в редакцию Properm.ru с просьбой снова разобраться в ситуации с ООО «Специализированный застройщик „Премиум сити“» (входит в группу компаний «ПМД»). Компания построила элитную шестиэтажку рядом с многоквартирным домом на Комсомольском проспекте, 17.
По словам жильца дома на Компросе Сергея, в июле 2021 года девелопер передал в безвозмездное и бессрочное пользование часть земельного участка. Тогда элитный дом еще строился. Но спустя несколько лет застройщик решил обратно забрать участок для хозяйственных нужд, говорит пермяк. Собственники дома на Компросе считают, что ООО «СЗ „Премиум сити“» нарушает ранее установленные договоренности, ведь на документе стоит подпись теперь уже бывшего директора ГК «ПМД» Екатерины Артемьевой. «Наш двор и так очень маленький, а сейчас может стать еще меньше», — возмущается читатель Properm.ru.
В ГК «ПМД» говорят, что СЗ «Премиум сити» реализовал проект исходя из договоренности, что жители дома по Комсомольскому проспекту, 17 будут иметь возможность использования части территории между домом на Петропавловской, 52 и их домом. На этом месте намеренно не проектировали часть элитного дома. Наружная стена паркинга была построена так, как и обещал застройщик, чтобы участок оставался в доступе живущих по соседству пермяков, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГК «ПМД».
Однако жители Компроса, 17 так и не обратились за заключением соглашения, о котором шла речь в письме. В компании утверждают, что на протяжении строительства представители девелопера постоянно общались с жильцами дома. Застройщик выполнил часть работ, которая была обсуждена с собственниками, — заменил ворота и некоторые части забора. Однако после сдачи дома на Петропавловской, 52 в эксплуатацию, участок перешел в общедомовую собственность его жильцов. Теперь застройщик не может повлиять на процесс распоряжения земельным участком.