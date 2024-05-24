Соседи элитного дома от ПМД жалуются на действия застройщика. Что произошло

По словам жильца дома на Компросе Сергея, в июле 2021 года девелопер передал в безвозмездное и бессрочное пользование часть земельного участка. Тогда элитный дом еще строился. Но спустя несколько лет застройщик решил обратно забрать участок для хозяйственных нужд, говорит пермяк. Собственники дома на Компросе считают, что ООО «СЗ „Премиум сити“» нарушает ранее установленные договоренности, ведь на документе стоит подпись теперь уже бывшего директора ГК «ПМД» Екатерины Артемьевой. «Наш двор и так очень маленький, а сейчас может стать еще меньше», — возмущается читатель Properm.ru.