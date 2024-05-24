Таких холодов в третьей декаде мая не было 22 года! Морозная ночь прошла в Прикамье

Ночь на 24 мая стала одной из самых холодных в месяце. Заморозки зафиксированы почти на всех метеостанциях Пермского края, говорят специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Холоднее всего в регионе было в Бисере (-4,4˚) и Кунгуре (-4,2˚), а в Губахе и Чернушке — по -4˚.