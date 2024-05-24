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Posted 24 мая, 05:20

Published 24 мая, 05:20

Modified 24 мая, 05:22

Updated 24 мая, 05:22

Ночь на 24 мая стала самой холодной в третьей декаде за 22 года в Прикамье

Таких холодов в третьей декаде мая не было 22 года! Морозная ночь прошла в Прикамье

24 мая 2024, 05:20
Фото: Алексей Герцог. vk.com/meteo59

Ночь на 24 мая стала самой холодной в третьей декаде за 22 года в Прикамье

Накануне как минимум в трех территориях региона выпал снег.

Ночь на 24 мая стала одной из самых холодных в месяце. Заморозки зафиксированы почти на всех метеостанциях Пермского края, говорят специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Холоднее всего в регионе было в Бисере (-4,4˚) и Кунгуре (-4,2˚), а в Губахе и Чернушке — по -4˚.

Минимум в Перми составил -2,5˚, что всего на 1˚ теплее морозного рекорда, установленного в 2002 году. В третьей декаде мая таких холодов не было целых 22 года, отмечают синоптики.

Вчера, 23 мая, в нескольких городах Прикамья установился временный снежный покров. Жители Красновишерска рассказали в социальных сетях, что у них выпал снег, сообщил в социальных сетях научно-популярный проект «Метеоролог и я». Официально же небольшие снегопады были зарегистрированы на метеостанциях Гайны и Чердынь.

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#Регион#Пермь#Погода#Аномальная погода
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