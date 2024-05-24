Трамвай №5 сошел с рельсов у Центрального рынка

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Published Сегодня, 07:02
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У Центрального рынка в Перми вчера вечером, 23 мая, трамвай сошел с рельсов. Его развернуло на путях, но при этом трамвай не перевернулся, обратили внимание пермяки.
Сегодня, 24 мая, в МУП «Пермгорэлектротранс» уточнили изданию «АиФ Прикамье», что инцидент произошел в 21:30. Вагон следовал по маршруту №5, и водитель сообщил о случившемся диспетчеру. На место прибыли сотрудники аварийной службы «Пермгорэлектротранса». В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.