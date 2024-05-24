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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

В Перми у Центрального колхозного рынка с рельсов сошел трамвай

Трамвай №5 сошел с рельсов у Центрального рынка

24 мая 2024, 07:02
Фото: Telegram-канал «Пермь с огоньком»

В Перми у Центрального колхозного рынка с рельсов сошел трамвай

Подробности инцидента рассказали в «Пермгорэлектротрансе».

У Центрального рынка в Перми вчера вечером, 23 мая, трамвай сошел с рельсов. Его развернуло на путях, но при этом трамвай не перевернулся, обратили внимание пермяки.

Сегодня, 24 мая, в МУП «Пермгорэлектротранс» уточнили изданию «АиФ Прикамье», что инцидент произошел в 21:30. Вагон следовал по маршруту №5, и водитель сообщил о случившемся диспетчеру. На место прибыли сотрудники аварийной службы «Пермгорэлектротранса». В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

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#Общество#Пермская езда#Дтп#Пермь#Авария#Общественный транспорт
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