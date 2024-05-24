У Airbus 321, летевшего из Москвы в Пермь, нештатно сработала система безопасности

Вчера, 23 мая, в 17:58, экипаж самолета Airbus 321 выполнявшего рейс из Москвы до Перми, доложил о срабатывании TCAS (Traffic Collision Avoidance System, система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) в режиме Resolution Advisory (режим уклонения). Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.