У Airbus 321, летевшего из Москвы в Пермь, нештатно сработала система безопасности

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Published Сегодня, 11:14
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Вчера, 23 мая, в 17:58, экипаж самолета Airbus 321 выполнявшего рейс из Москвы до Перми, доложил о срабатывании TCAS (Traffic Collision Avoidance System, система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) в режиме Resolution Advisory (режим уклонения). Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Событие произошло в районе аэропорта Домодедово, конфликтующие воздушные суда в радиусе 15 км отсутствовали. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Шереметьево в аэропорт Большое Савино.