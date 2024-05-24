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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В День пограничника 28 мая в Пермском крае запрещена продажа алкоголя

В День пограничника в пермских магазинах запретят продавать спиртное

24 мая 2024, 07:28
Фото: ideogram.ai

В День пограничника 28 мая в Пермском крае запрещена продажа алкоголя

Запрет на продажу алкоголя также действует сегодня, 24 мая, из-за последних звонков в школах.

На следующей неделе, 28 мая, в России отмечается День пограничника. В связи с этим на территории Пермского края будет запрещена розничная продажа алкоголя. Норма введена постановлением регионального правительства от 10 октября 2011 года №755-п.

При нарушении запрета продажи спиртного виновных будут наказывать административными штрафами. Для должностных лиц сумма санкции составит от 20 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей, напоминают в пресс-службе городской мэрии.

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