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В ходе СВО погиб 50-летний уроженец села Путино Верещагинского округа

В ходе СВО погиб 50-летний уроженец села Путино Верещагинского округа

24 мая 2024, 11:06
Фото: ВКонтакте/Администрация Верещагинского городского округа
Андрей Механошин подписал контракт с ВС РФ полгода назад

В ходе специальной военной операции 5 февраля погиб рядовой Андрей Мехоношин, водитель 2 отдельного взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. Об этом сообщает в официальном паблике администрация Верещагинского округа, в котором до армии проживал погибший.

Родился Андрей Механошин 28 февраля 1973 года в с. Путино. Окончил восемь классов Путинской школы. В ПУ-61 получил специальность слесаря по ремонту автомобилей. С июня 1991-го по июль 1993-го проходил службу по призыву в рядах ВС, стрелком и водителем. После армии работал на ПМК-17, в совхозе, на КХП. В ноябре 2023 года заключил контракт с ВС РФ России. Был ранен, прошёл лечение в госпитале, снова отправлен в зону СВО.

У погибшего остались жена и сын.

В последний путь земляки проводят Андрея Механошина 25 мая, в субботу, в 11.00 в Доме культуры с. Путино (ул. Комсомольская, 16), в 11.30 состоится траурный митинг. Отпевание пройдёт в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Советская, 8).

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#Военная операция на Украине#Сво#Верещагино
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