В ходе СВО погиб 50-летний уроженец села Путино Верещагинского округа

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В ходе специальной военной операции 5 февраля погиб рядовой Андрей Мехоношин, водитель 2 отдельного взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. Об этом сообщает в официальном паблике администрация Верещагинского округа, в котором до армии проживал погибший.
Родился Андрей Механошин 28 февраля 1973 года в с. Путино. Окончил восемь классов Путинской школы. В ПУ-61 получил специальность слесаря по ремонту автомобилей. С июня 1991-го по июль 1993-го проходил службу по призыву в рядах ВС, стрелком и водителем. После армии работал на ПМК-17, в совхозе, на КХП. В ноябре 2023 года заключил контракт с ВС РФ России. Был ранен, прошёл лечение в госпитале, снова отправлен в зону СВО.
У погибшего остались жена и сын.
В последний путь земляки проводят Андрея Механошина 25 мая, в субботу, в 11.00 в Доме культуры с. Путино (ул. Комсомольская, 16), в 11.30 состоится траурный митинг. Отпевание пройдёт в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Советская, 8).