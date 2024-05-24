В ходе СВО погиб 50-летний уроженец села Путино Верещагинского округа

Родился Андрей Механошин 28 февраля 1973 года в с. Путино. Окончил восемь классов Путинской школы. В ПУ-61 получил специальность слесаря по ремонту автомобилей. С июня 1991-го по июль 1993-го проходил службу по призыву в рядах ВС, стрелком и водителем. После армии работал на ПМК-17, в совхозе, на КХП. В ноябре 2023 года заключил контракт с ВС РФ России. Был ранен, прошёл лечение в госпитале, снова отправлен в зону СВО.