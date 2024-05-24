В ходе СВО погиб уроженец Оханского округа Алексей Суханов

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец села Андреевка Оханского округа Алексей Суханов. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
Погиб мужчина под населенным пунктом Бердычи Ясиноватского района ДНР. Прощание с бойцом пройдет 24 мая в 11:00 в КДЦ Оханска.
«Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным и близким героя.
Все жители округа, одноклассники, друзья детства, товарищи по работе скорбят вместе с вами в этот час испытаний», — пишет пресс-служба властей округа.