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В ходе СВО погиб уроженец Оханского округа Алексей Суханов

В ходе СВО погиб уроженец Оханского округа Алексей Суханов

24 мая 2024, 03:34
Фото: 1MI / Администрация Оханского округа
Церемония прощания пройдет 24 мая.

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец села Андреевка Оханского округа Алексей Суханов. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Погиб мужчина под населенным пунктом Бердычи Ясиноватского района ДНР. Прощание с бойцом пройдет 24 мая в 11:00 в КДЦ Оханска.

«Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным и близким героя.
Все жители округа, одноклассники, друзья детства, товарищи по работе скорбят вместе с вами в этот час испытаний», — пишет пресс-служба властей округа.

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