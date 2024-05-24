В канун последних звонков «заминировали» несколько школ Прикамья

По словам первого заместителя министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова, все сообщения о терактах проверила оперативная группа, которая выезжала в школы. Выяснилось, что это ложная тревога — опасных предметов не найдено. Все торжественные мероприятия состоялись, только были скорректированы по времени, пишут наши коллеги из 59.ru. Директора образовательных учреждений были готовы отменить или перенести последние звонки.