В канун последних звонков «заминировали» несколько школ Прикамья

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В социальных сетях начала распространяться информация об отмене последних звонков в некоторых школах Перми и Пермского края. Люди сообщали, что якобы причиной является террористическая угроза. По данным издания «КП Пермь», последние звонки отменены в кунгурской школе №21, лицее №8 в Перми и в школе поселка Уинское. Во все образовательные учреждения поступила информация о готовящемся теракте.
По словам первого заместителя министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова, все сообщения о терактах проверила оперативная группа, которая выезжала в школы. Выяснилось, что это ложная тревога — опасных предметов не найдено. Все торжественные мероприятия состоялись, только были скорректированы по времени, пишут наши коллеги из 59.ru. Директора образовательных учреждений были готовы отменить или перенести последние звонки.
В министерстве образования Прикамья сообщили, что последние звонки в Перми и Кунгуре идут по графику. По данным регионального Минтербеза, анонимная информация о минировании Уинской школы действительно поступила в учреждение. Оперативные службы провели проверку, угроз не обнаружили, но последний звонок перенесли на вторую половину дня.