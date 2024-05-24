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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В канун последних звонков неизвестные сообщили о минировании школ Прикамья

В канун последних звонков «заминировали» несколько школ Прикамья

24 мая 2024, 12:06
Фото: 1MI

В канун последних звонков неизвестные сообщили о минировании школ Прикамья

Ситуацию прокомментировали краевые власти.
Сюжет
Школы

В социальных сетях начала распространяться информация об отмене последних звонков в некоторых школах Перми и Пермского края. Люди сообщали, что якобы причиной является террористическая угроза. По данным издания «КП Пермь», последние звонки отменены в кунгурской школе №21, лицее №8 в Перми и в школе поселка Уинское. Во все образовательные учреждения поступила информация о готовящемся теракте.

По словам первого заместителя министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова, все сообщения о терактах проверила оперативная группа, которая выезжала в школы. Выяснилось, что это ложная тревога — опасных предметов не найдено. Все торжественные мероприятия состоялись, только были скорректированы по времени, пишут наши коллеги из 59.ru. Директора образовательных учреждений были готовы отменить или перенести последние звонки.

В министерстве образования Прикамья сообщили, что последние звонки в Перми и Кунгуре идут по графику. По данным регионального Минтербеза, анонимная информация о минировании Уинской школы действительно поступила в учреждение. Оперативные службы провели проверку, угроз не обнаружили, но последний звонок перенесли на вторую половину дня.

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#Происшествия#Пермь#Школы#Последний звонок
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