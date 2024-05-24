В Перми построят многофункциональную спортивную арену за 5,8 миллиона рублей

Утепленное модульное здание размером 2,4×3×2,5 м. с односкатной крышей возведут не только с целью хранения инвентаря, но и для обогрева сотрудников в зимнее время года. Workout-станция будет рассчитана на 18 снарядов: три перекладины для подтягивания, одна перекладина молоткового хвата, четыре перекладины для отжиманий, два гнутых бруса, две скамьи для пресса с упорами для ног, одна скамья с упорами, одна шведская стенка, два классических рукохода, одна рукоход-змейка.