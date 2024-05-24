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В Перми построят многофункциональную спортивную арену за 5,8 миллиона рублей

В Перми построят многофункциональную спортивную арену за 5,8 миллиона рублей

24 мая 2024, 10:35
Фото: ideogram.ai
На спортивной площадке можно будет поиграть в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

В Свердловском районе Перми, на ул. Анвара Гатаулина, 7а, построят универсальную спортивную арену за 5 млн 881 тыс. рублей. МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» объявил аукцион на устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентаря. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчик обязуется установить асфальтобетонное основание, спортивное оборудование (турники, тренажеры и т. д.), многофункциональную спортивную арену, здания для хранения инвентаря, систему освещения, полимерно-резиновое покрытие, а также благоустроить прилегающий участок. Универсальная спортивная площадка включит в себя баскетбольный щит с кольцом, ворота-для мини футбола, стойку для крепления волейбольной сетки.

Утепленное модульное здание размером 2,4×3×2,5 м. с односкатной крышей возведут не только с целью хранения инвентаря, но и для обогрева сотрудников в зимнее время года. Workout-станция будет рассчитана на 18 снарядов: три перекладины для подтягивания, одна перекладина молоткового хвата, четыре перекладины для отжиманий, два гнутых бруса, две скамьи для пресса с упорами для ног, одна скамья с упорами, одна шведская стенка, два классических рукохода, одна рукоход-змейка.

Согласно техническому заданию, объект будет предназначен для спортивных, физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий всеми возрастными и социальными группами населения вне зависимости от степени физической подготовленности и ограничений со стороны физического состояния, включая детей, пожилых, а также маломобильные группы населения. Спортивная площадка будет работать в течение всего года.

Подать заявки на участие в торгах можно до 3 июня. Победитель конкурса станет известен 13 июня.

Фото: МАУ "Городской спортивно-культурный комплекс"
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