В Перми построят многофункциональную спортивную арену за 5,8 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Свердловском районе Перми, на ул. Анвара Гатаулина, 7а, построят универсальную спортивную арену за 5 млн 881 тыс. рублей. МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» объявил аукцион на устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентаря. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Подрядчик обязуется установить асфальтобетонное основание, спортивное оборудование (турники, тренажеры и т. д.), многофункциональную спортивную арену, здания для хранения инвентаря, систему освещения, полимерно-резиновое покрытие, а также благоустроить прилегающий участок. Универсальная спортивная площадка включит в себя баскетбольный щит с кольцом, ворота-для мини футбола, стойку для крепления волейбольной сетки.
Утепленное модульное здание размером 2,4×3×2,5 м. с односкатной крышей возведут не только с целью хранения инвентаря, но и для обогрева сотрудников в зимнее время года. Workout-станция будет рассчитана на 18 снарядов: три перекладины для подтягивания, одна перекладина молоткового хвата, четыре перекладины для отжиманий, два гнутых бруса, две скамьи для пресса с упорами для ног, одна скамья с упорами, одна шведская стенка, два классических рукохода, одна рукоход-змейка.
Согласно техническому заданию, объект будет предназначен для спортивных, физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий всеми возрастными и социальными группами населения вне зависимости от степени физической подготовленности и ограничений со стороны физического состояния, включая детей, пожилых, а также маломобильные группы населения. Спортивная площадка будет работать в течение всего года.
Подать заявки на участие в торгах можно до 3 июня. Победитель конкурса станет известен 13 июня.