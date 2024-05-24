properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей

В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей

24 мая 2024, 05:06
Фото: Авито
Два санузла с ванной, душевой и сауной, два балкона, гардеробная и панорамный обзор из окна.
Сюжет
Ипотека

В Перми выставили на продажу трехкомнатную квартиру евроформата за 45 млн рублей в жилом комплексе «бизнес+». Стоимость одного квадратного метра составила 424,5 тыс. рублей. Объявление появилось на «Авито».

Как указывается на сайте, квартира располагается на 21 этаже в 24-этажном многоквартирном доме. Общая площадь составляет 106 кв. м., площадь кухни — 36,5 кв. м., жилая площадь при этом — 57,2 кв. м. Имеется гардеробная и панорамные окна. Все комнаты изолированные, санузел раздельный, высота потолков 3 м. Окна выходят на солнечную сторону. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.

Есть кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, а также система отопления пола. Планировка квартиры следующего типа: столовая-гостиная, две отдельные спальни, кабинет на балконе, два санузла с ванной, душевой и сауной, а также два балкона. Есть две технические комнаты с моечной. Предусмотрено одно машиноместо в корпусе В.

Находится евротрешка в ЖК «Виктория» на ул. Революции, 21В, — это несколько домов с охраной и дополнительной территорией на уровне 4-го этажа. По словам автора объявления, дом изобилует количеством витражных окон.

При покупке квартиры возможно оформление ипотеки.

Фото: Авито
Читайте также:
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублейЧто нужно знать пермякам для оформления семейной ипотеки в 2024 годуОкончено расселение аварийного гуманитарного корпуса Пермского медуниверситета
#Недвижимость#Ипотека#Авито#Квартира#Жилой комплекс#Многоквартирный дом#Дизайнерский ремонт#Жилая площадь#Евро-квартира
Подпишитесь
«Не придал значения». Замначальника пресс-службы Гордумы признал конфликт интересов
Сегодня, 04:00
За что мог получать взятки от руководства пермской «Телты» Вадим Шамарин? Подробности
Вчера, 18:01
Лето придет, но на несколько часов. Метеорологи — о погоде в выходные в Пермском крае
Сегодня, 04:32
Молодая учительница из пермской школы № 82 скончалась от болезни легких
Сегодня, 02:54
«Преступление и наказание» и «Шантарам». Названы самые популярные книги в колониях
Вчера, 17:06
Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по защите прав участников ЕГЭ
Сегодня, 05:59
"