В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей

Есть кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, а также система отопления пола. Планировка квартиры следующего типа: столовая-гостиная, две отдельные спальни, кабинет на балконе, два санузла с ванной, душевой и сауной, а также два балкона. Есть две технические комнаты с моечной. Предусмотрено одно машиноместо в корпусе В.