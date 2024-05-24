В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В Перми выставили на продажу трехкомнатную квартиру евроформата за 45 млн рублей в жилом комплексе «бизнес+». Стоимость одного квадратного метра составила 424,5 тыс. рублей. Объявление появилось на «Авито».
Как указывается на сайте, квартира располагается на 21 этаже в 24-этажном многоквартирном доме. Общая площадь составляет 106 кв. м., площадь кухни — 36,5 кв. м., жилая площадь при этом — 57,2 кв. м. Имеется гардеробная и панорамные окна. Все комнаты изолированные, санузел раздельный, высота потолков 3 м. Окна выходят на солнечную сторону. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.
Есть кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, а также система отопления пола. Планировка квартиры следующего типа: столовая-гостиная, две отдельные спальни, кабинет на балконе, два санузла с ванной, душевой и сауной, а также два балкона. Есть две технические комнаты с моечной. Предусмотрено одно машиноместо в корпусе В.
Находится евротрешка в ЖК «Виктория» на ул. Революции, 21В, — это несколько домов с охраной и дополнительной территорией на уровне 4-го этажа. По словам автора объявления, дом изобилует количеством витражных окон.
При покупке квартиры возможно оформление ипотеки.