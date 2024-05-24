В Перми здание ресторана Chicken подешевело на 20 миллионов рублей

Стоимость двухэтажного здания на ул. Ленина, в котором находится ресторан сети быстрого питания Chicken, уменьшилась на 20 млн рублей. Об этом говорят данные на сайте «Авито». В настоящий момент объект выставлен на продажу за 115 млн руб.