В Перми здание ресторана Chicken подешевело на 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Стоимость двухэтажного здания на ул. Ленина, в котором находится ресторан сети быстрого питания Chicken, уменьшилась на 20 млн рублей. Об этом говорят данные на сайте «Авито». В настоящий момент объект выставлен на продажу за 115 млн руб.
В начале 2024 года цена объекта составляла 135 млн рублей. Как указывает автор объявления, здание расположено рядом с библиотекой имени Горького. Поблизости находятся ЦУМ, эспланада и Театр-Театр. Общая площадь помещения 450,5 кв. м.
Напомним, что в 2002 году пермский оператор сети кафе быстрого питания «Алендвик» открыл в этом здании ресторан Chicken. Компания управляет брендами BR and Ice, SFC-Express, «Поке-maN», Good News, «Кодак Экспресс». История «Алендвика» началась именно с магазина фотоматериалов и оборудования Kodak.