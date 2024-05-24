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В Перми здание ресторана Chicken подешевело на 20 миллионов рублей

В Перми здание ресторана Chicken подешевело на 20 миллионов рублей

24 мая 2024, 08:10
Фото: Авито
Сейчас помещение выставлено на продажу за 115 млн рублей.

Стоимость двухэтажного здания на ул. Ленина, в котором находится ресторан сети быстрого питания Chicken, уменьшилась на 20 млн рублей. Об этом говорят данные на сайте «Авито». В настоящий момент объект выставлен на продажу за 115 млн руб.

В начале 2024 года цена объекта составляла 135 млн рублей. Как указывает автор объявления, здание расположено рядом с библиотекой имени Горького. Поблизости находятся ЦУМ, эспланада и Театр-Театр. Общая площадь помещения 450,5 кв. м.

Напомним, что в 2002 году пермский оператор сети кафе быстрого питания «Алендвик» открыл в этом здании ресторан Chicken. Компания управляет брендами BR and Ice, SFC-Express, «Поке-maN», Good News, «Кодак Экспресс». История «Алендвика» началась именно с магазина фотоматериалов и оборудования Kodak.

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#Недвижимость#Пермь#Алендвик#Ресторан#Chicken
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