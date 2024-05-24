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Updated Сегодня, 11:25

В Пермском крае из-за холодного мая упал спрос на весенние сплавы

В Пермском крае из-за холодного мая упал спрос на весенние сплавы

24 мая 2024, 11:23
Фото: properm.ru
По словам пермских туроператоров, на сплав в мае отважились самые смелые.
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Туризм

Из-за аномально холодного мая в Пермском крае упал спрос на весенние сплавы. Об этом сообщили несколько туроператоров ИА «Текст».

Как рассказал автор проекта «Доступный Урал» Василий Вавилов, на майские сплавы решились лишь самые отважные. В начале мая на реках можно было заметить либо одиноких сплавщиков, либо небольшие группы по 2-4 человека. Изучив прогноз, пермяки решили оставить затею путешествия по родным просторам.

По словам организатора турклуба «Живи активно» Андрея Лыкова, основную часть сплавщиков составили те, кто бронировал место на выезд заранее. «Были трудности и нюансы в турах из-за погодных условий, но это добавило и впечатлений, и эмоций», — поделился Андрей с изданием.

Ранее сообщалось, что стоимость весенних и летних сплавов в этом году в Прикамье выросла на 15-20%. Рост цен обусловлен увеличением затрат на бензин, продукты и заработную плату сотрудников.

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