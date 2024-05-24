В Пермском крае из-за холодного мая упал спрос на весенние сплавы

По словам организатора турклуба «Живи активно» Андрея Лыкова, основную часть сплавщиков составили те, кто бронировал место на выезд заранее. «Были трудности и нюансы в турах из-за погодных условий, но это добавило и впечатлений, и эмоций», — поделился Андрей с изданием.