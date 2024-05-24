properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

В Прикамье иноагентов также не допустят к выборам

В Прикамье иноагентов также не допустят к выборам

24 мая 2024, 16:15
Фото: избирательная комиссия Пермского края
Такое решение приняли депутаты краевого Заксобрания
Сюжет
Выборы

Законодательное собрание Пермского края в двух чтениях в рамках одного заседания приняло внесенный крайизбиркомом пакет поправок в региональное избирательное законодательство. Эти поправки, приняты в соответствии с утвержденными федеральными изменениями об участии иноагентов и лиц, причастных к экстремизму.

В частности, закрепляется, что ошибки в документах отдельного кандидата, могут являться основанием для исключения его из списка кандидатов, но не препятствует заверению избирательной комиссией остальной части списка. Также принятым законом уточняется порядок и формы предоставления в избирательные комиссии списков наблюдателей, а также основания для удаления члена УИК из помещения для голосования.

Также принятые нормы нацелены на противодействие обналичиванию средств избирательных фондов кандидатами. И уточняются сроки рассмотрения судом жалоб на итоги голосования, результаты выборов.

После подписания закона губернатором Пермского края — региональное избирательное законодательство будет полностью актуализировано к началу 26 муниципальных избирательных кампаний и довыборов в Законодательное Собрание Пермского края по двум избирательным округам, которые состоятся в единый день голосования в сентябре 2024 года.

Читайте также:
Краевой избирком передал в Заксобрание предложения по участию иноагентов в выборахДепутаты парламента Пермского края приняли отставку Алексея ИнюткинаЗавтра в Законодательном собрании Прикамья может стать на одного депутата меньше
#Политика#Выборы#Законодательное собрание
Подпишитесь
«На эти фото больно смотреть!» Сквер на Гайдара уничтожен, дальше — липы
Сегодня, 10:00
Соседи элитного дома от ПМД жалуются на действия застройщика. Что произошло
Сегодня, 10:49
В Перми построят многофункциональную спортивную арену за 5,8 миллиона рублей
Сегодня, 10:35
Назначен новый главный тренер ХК «Молот»
Сегодня, 09:32
Власти одобрили смену зонирования под стройку мечети в Верхней Курье
Сегодня, 09:15
В Перми здание ресторана Chicken подешевело на 20 миллионов рублей
Сегодня, 08:10
"