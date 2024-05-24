В Прикамье иноагентов также не допустят к выборам

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Законодательное собрание Пермского края в двух чтениях в рамках одного заседания приняло внесенный крайизбиркомом пакет поправок в региональное избирательное законодательство. Эти поправки, приняты в соответствии с утвержденными федеральными изменениями об участии иноагентов и лиц, причастных к экстремизму.
В частности, закрепляется, что ошибки в документах отдельного кандидата, могут являться основанием для исключения его из списка кандидатов, но не препятствует заверению избирательной комиссией остальной части списка. Также принятым законом уточняется порядок и формы предоставления в избирательные комиссии списков наблюдателей, а также основания для удаления члена УИК из помещения для голосования.
Также принятые нормы нацелены на противодействие обналичиванию средств избирательных фондов кандидатами. И уточняются сроки рассмотрения судом жалоб на итоги голосования, результаты выборов.
После подписания закона губернатором Пермского края — региональное избирательное законодательство будет полностью актуализировано к началу 26 муниципальных избирательных кампаний и довыборов в Законодательное Собрание Пермского края по двум избирательным округам, которые состоятся в единый день голосования в сентябре 2024 года.