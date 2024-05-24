В Прикамье иноагентов также не допустят к выборам

В частности, закрепляется, что ошибки в документах отдельного кандидата, могут являться основанием для исключения его из списка кандидатов, но не препятствует заверению избирательной комиссией остальной части списка. Также принятым законом уточняется порядок и формы предоставления в избирательные комиссии списков наблюдателей, а также основания для удаления члена УИК из помещения для голосования.