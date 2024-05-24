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В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Каменщиковым из Нытвы

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Каменщиковым из Нытвы

24 мая 2024, 03:23
Фото: 1MI / Администрация Нытвенского округа
Прощание с мужчиной пройдет 24 мая.

В ходе выполнения военной задачи на СВО 5 апреля погиб уроженец Нытвенского округа Сергей Каменщиков. Информацию об этом сообщила администрация муниципалитета во ВКонтакте.

Мужчина служил снайпером отделения огневой поддержки, погиб на территории Луганской Народной Республики. «Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Нытва скорбит вместе с вами», — написали власти округа.

Прощание с Сергеем состоится 24 мая с 10:00 в нытвенском Доме культуры на проспекте Металлургов, 1а. Начало гражданской панихиды в 11:00.

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#Сво#Нытва#Прикамье#Прощание#Сергей Каменщиков
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