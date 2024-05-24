Власти одобрили смену зонирования под стройку мечети в Верхней Курье

Posted 24 мая, 09:15
Published 24 мая, 09:15
Modified 24 мая, 11:20
Updated 24 мая, 11:20
Строительство мечети в Верхней Курье сегодня, 24 мая, получило поддержку членов комиссии по землепользованию и застройке. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
На обсуждение комиссии вынесли предложение Руслана Ибрагимова предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования участка по ул. Верхне-Курьинской, 3, под «религиозное обслуживание», сообщает издание. Площадка в 5,6 тыс. кв. м входит в территориальную зону центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4. Сейчас она предназначена под размещение магазинов.
Строить мечеть в Верхней Курье собирается благотворительный Фонд содействия строительству мечети имени Юнуса, исполнительным директором которого является Руслан Ибрагимов. На участке планируется возвести двухэтажную мечеть с двумя минаретами на 200 молящихся. С одной стороны разместится здание медресе на 15 учеников, с другой — резиденция на 12 посетителей. На смежном участке организуют парковку на 50 автомобилей и сквер.
Планы о возведении мечети в микрорайоне Верхняя Курья вызвали общественный резонанс, некоторые жители микрорайона выступили против этой стройки. С жителями на минувшей неделе встречался глава Мотовилихинского района Игорь Сальников.
Представитель краевого минимущества сообщил участникам комиссии, что проект прошел общественные обсуждения. Во время обсуждений поступили предложения, поддерживающие строительство мечети, а также были высказаны мнения о нецелесообразности установления указанного условно разрешенного вида использования участка. «Хотелось бы отметить, что установление данного условно разрешенного вида использования не противоречит строительному законодательству и Земельному кодексу», — сообщила докладчик.
На заседании комиссии в поддержку проекта выступил председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России Анвар хазрат Аблаев.
У членов комиссии по ПЗЗ вопросов по строительству религиозного учреждения не возникло, проект был одобрен.
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