Завершено расследование дела о ДТП с пятью погибшими под Большой Сосновой

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Удмуртии. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек, сообщают в ведомстве.
В июле прошлого года днем грузовой автомобиль DAF с полуприцепом под управлением обвиняемого двигался по дороге «Большая Соснова — Частые» со стороны Ижевска в направлении Перми. На территории Большесосновского района водитель, не учитывая особенности и состояние своего транспортного средства, превысил установленное ограничение скорости. В результате произошел пневматический взрыв с разгерметизацией переднего левого колеса большегруза. Водитель потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где фура столкнулась с автомобилями «Лада», Cherry Tigo и мотоциклом Yamaha.
В результате на месте автоаварии погибли четверо молодых людей, находившихся в Cherry Tigo, и водитель мотоцикла, а его пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью. Все погибшие — жители Удмуртии. Их возраст варьировался от 30 до 21 года.
По результатам судебной автотехнической экспертизы, назначенной сотрудниками органов внутренних дел, выявлено, что на колесе тягача была установлена шина с истекшим сроком службы и повреждениями.
Водитель фуры обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Вину в совершении противоправного деяния фигурант не признал. Несмотря на это следствием собрана достаточная доказательная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.