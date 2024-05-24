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Завершено расследование дела о ДТП с пятью погибшими под Большой Сосновой

Завершено расследование дела о ДТП с пятью погибшими под Большой Сосновой

24 мая 2024, 10:22
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Участниками ДТП на территории Прикамья стали жители Удмуртии
Сюжет
Дтп

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Удмуртии. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек, сообщают в ведомстве.

В июле прошлого года днем грузовой автомобиль DAF с полуприцепом под управлением обвиняемого двигался по дороге «Большая Соснова — Частые» со стороны Ижевска в направлении Перми. На территории Большесосновского района водитель, не учитывая особенности и состояние своего транспортного средства, превысил установленное ограничение скорости. В результате произошел пневматический взрыв с разгерметизацией переднего левого колеса большегруза. Водитель потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где фура столкнулась с автомобилями «Лада», Cherry Tigo и мотоциклом Yamaha.

В результате на месте автоаварии погибли четверо молодых людей, находившихся в Cherry Tigo, и водитель мотоцикла, а его пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью. Все погибшие — жители Удмуртии. Их возраст варьировался от 30 до 21 года.

По результатам судебной автотехнической экспертизы, назначенной сотрудниками органов внутренних дел, выявлено, что на колесе тягача была установлена шина с истекшим сроком службы и повреждениями.

Водитель фуры обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Вину в совершении противоправного деяния фигурант не признал. Несмотря на это следствием собрана достаточная доказательная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Дтп#Транспорт#Погибшие
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