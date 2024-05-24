Завершено расследование дела о ДТП с пятью погибшими под Большой Сосновой

В июле прошлого года днем грузовой автомобиль DAF с полуприцепом под управлением обвиняемого двигался по дороге «Большая Соснова — Частые» со стороны Ижевска в направлении Перми. На территории Большесосновского района водитель, не учитывая особенности и состояние своего транспортного средства, превысил установленное ограничение скорости. В результате произошел пневматический взрыв с разгерметизацией переднего левого колеса большегруза. Водитель потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где фура столкнулась с автомобилями «Лада», Cherry Tigo и мотоциклом Yamaha.