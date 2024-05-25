Бывший мэр Перми Алексей Демкин возглавит торговый дом «ПЗСП»

С 2018 года по ноябрь 2020 года Алексей Дёмкин был гендиректором АО «ПЗСП», после чего эту должность занял его брат. Также в ноябре 2020 года экс-мэр Перми сложил полномочия депутата Пермской городской думы, а 30 ноября был назначен первым заместителем главы администрации Перми. Возглавлял мэрию Демкин с 2020 по 2023 год, после этого работал в должности заместителя председателя краевого правительства.