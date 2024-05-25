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Бывший мэр Перми Алексей Демкин возглавит торговый дом «ПЗСП»

Бывший мэр Перми Алексей Демкин возглавит торговый дом «ПЗСП»

25 мая 2024, 09:30
Ранее Дёмкин покинул пост заместителя председателя краевого правительства.

Бывший заместитель главы Правительства Пермского края Алексей Дёмкин возглавит ООО «ТД „ПЗСП“». Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник. Он сменит на этом посту своего брата Евгения Демкина.

С 2018 года по ноябрь 2020 года Алексей Дёмкин был гендиректором АО «ПЗСП», после чего эту должность занял его брат. Также в ноябре 2020 года экс-мэр Перми сложил полномочия депутата Пермской городской думы, а 30 ноября был назначен первым заместителем главы администрации Перми. Возглавлял мэрию Демкин с 2020 по 2023 год, после этого работал в должности заместителя председателя краевого правительства.

Ранее сообщалось, что Алексей Дёмкин покинул краевое правительство по собственному желанию. Поводом для этого стало видео с его сыном Ильей Дёмкиным, который вопрошал о том, зачем ему Пермь, находясь в какой-то тропической стране.

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#ПЗСП#Алексей демкин#АО ПЗСП#Евгений Демкин#Илья Демкин
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