Эксперты назвали способы борьбы с аэрофобией

По словам эксперта, чувство тревожности действует циклически. Если вам стало страшно в первый раз, то каждый при мыслях о полете будут накатывать воспоминания об этом чувстве. «Мозг ассоциирует полет с чувством страха, тревоги, беспокойства и паники. Когда мы это делаем, мозг запоминает наши ощущения от полета, и поэтому при мысли о необходимости лететь мы испытываем тревогу», — сказал Рэкли.