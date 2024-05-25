Эксперты назвали способы борьбы с аэрофобией

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Одним из способов избавления от аэрофобии является изменение мыслей, которые вызывают страх полета. Об этом сообщили Новые известия со ссылкой на психолога Марка Рэкли.
По словам эксперта, чувство тревожности действует циклически. Если вам стало страшно в первый раз, то каждый при мыслях о полете будут накатывать воспоминания об этом чувстве. «Мозг ассоциирует полет с чувством страха, тревоги, беспокойства и паники. Когда мы это делаем, мозг запоминает наши ощущения от полета, и поэтому при мысли о необходимости лететь мы испытываем тревогу», — сказал Рэкли.
Для того, чтобы снизить уровень тревоги рекомендуется задать себе три вопроса: Каковы доказательства того, что летать опасно? Не преувеличиваю ли я риск? Принимаю ли я в своей жизни другие риски, которые не считаю проблемой?
В целях обретения внутреннего спокойствия можно почитать соответствующую литературу, к примеру, о безопасности полетов. Кстати говоря, именно самолет является самым безопасным видом транспорта на Земле. По данным официальной статистика, на восемь миллионов полетов случается только одна смерть.
Симптомами аэрофобии являются нарушение сна, появление кошмарных сновидений, снижение концентрации внимания, тахикардия, боли в предсердечной области, избыточная потливость, сокращение мышц, боли в животе, тошнота, учащенное мочеиспускание, а также головная боль.
Также, верный помощник в борьбе со страхом — визуализация. «Представьте себя проходящим контроль, наслаждающимся временем, проведенным в воздухе, и благополучно приземляющимся в пункте назначения. Это как мысленная репетиция перед реальными событиями», — обращает внимание Рэкли.
Как отметила стюардесса Екатерина Кузнецова в беседе с изданием «Риа новости», в случае попадания в зону турбулентности нужно думать о том, что самолеты от этого не падают. При этом опасность подстерегает тех, кто, несмотря на это, не пристегивает ремни безопасности.
Бортпроводник Алексей Коханистый советует открыть один из сайтов, показывающих полеты самолетов в мире в режиме онлайн, после чего в течение дня обращать внимание на сообщения о возможных летных происшествиях.
Авиаблогер Артем Каширин рекомендует приезжать в аэропорт до полета и смотреть, как самолет готовят к вылету. По мнению психиатра Ильи Федотова, самый эффективный метод лечения аэрофобии — это психотерапия, а именно методы когнитивно-поведенческой терапии и гипнотерапии.