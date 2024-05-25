properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Кунгурский кузнец Антон Киряков выковал корону для молодоженов из Кронштадта

Кунгурский кузнец Антон Киряков выковал корону для молодоженов из Кронштадта

25 мая 2024, 13:12
Фото: VK Антон Киряков
Конкурс прошел в рамках фестиваля, посвященного 320-летию Кронштадта.

Кузнец из Кунгура Антон Киряков выковал корону для молодоженов из Кронштадта. Об этом сообщило издание «Первое Кунгурское» 100.3 fm.

Корона была создана мужчиной в рамках участия в фестивале, посвященном к 320-летию Кронштадта. За свою работу он получил приз зрительских симпатий. В конкурсе приняли участие более 30 мастеров из России и Белоруссии. На протяжении двух дней они демонстрировали горожанам свои навыки и создали композицию из металла «Дерево жизни», работу над которой начали участники фестиваля 2023 года.

В ходе работы над короной кунгуряк использовал технику старых мастеров без применения сварки. Как сообщили организаторы конкурса, изделие будут использовать в церемонии бракосочетаний.

Сообщается, что 7 июня Антон Киряков также примет участие в фестивале «Малиновые выходные», который пройдет в Кунгуре.

Фото: VK Антон Киряков
Читайте также:
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроет 29 июня мюзикл пермского Театра-ТеатраЗа первый час были раскуплены 90% билетов на Дягилевский фестиваль-2024Определена дата проведения фестиваля «ПроНебо» под Кунгуром
#Фестиваль#Корона#Сварка#Участие#Кунгурский кузнец#Антон Киряков#Приз#Зрительские симпатии#Мастера
Подпишитесь
Видео. В Пермском крае от сильного ветра снесло крыши двух зданий
Сегодня, 15:36
Пермский муниципальный театр «У Моста» может вернуться в пожарную каланчу МЧС
Сегодня, 11:50
Бывший мэр Перми Алексей Демкин возглавит торговый дом «ПЗСП»
Сегодня, 09:30
В Перми 21 мая открылся частный Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»
Сегодня, 08:19
В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов
Сегодня, 13:51
В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
Сегодня, 05:00
"