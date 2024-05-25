Кунгурский кузнец Антон Киряков выковал корону для молодоженов из Кронштадта

Корона была создана мужчиной в рамках участия в фестивале, посвященном к 320-летию Кронштадта. За свою работу он получил приз зрительских симпатий. В конкурсе приняли участие более 30 мастеров из России и Белоруссии. На протяжении двух дней они демонстрировали горожанам свои навыки и создали композицию из металла «Дерево жизни», работу над которой начали участники фестиваля 2023 года.