Кунгурский кузнец Антон Киряков выковал корону для молодоженов из Кронштадта

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Кузнец из Кунгура Антон Киряков выковал корону для молодоженов из Кронштадта. Об этом сообщило издание «Первое Кунгурское» 100.3 fm.
Корона была создана мужчиной в рамках участия в фестивале, посвященном к 320-летию Кронштадта. За свою работу он получил приз зрительских симпатий. В конкурсе приняли участие более 30 мастеров из России и Белоруссии. На протяжении двух дней они демонстрировали горожанам свои навыки и создали композицию из металла «Дерево жизни», работу над которой начали участники фестиваля 2023 года.
В ходе работы над короной кунгуряк использовал технику старых мастеров без применения сварки. Как сообщили организаторы конкурса, изделие будут использовать в церемонии бракосочетаний.
Сообщается, что 7 июня Антон Киряков также примет участие в фестивале «Малиновые выходные», который пройдет в Кунгуре.