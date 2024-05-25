Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Нытвенский районный суд Прикамья назначил жителю Перми штраф в размере 100 тыс. рублей за хранение для последующего сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом сообщила Прокуратура Пермского края.
Выяснилось, что в одном из магазинов на станции Чайковская Нытвенского округа пермяк хранил табачные изделия без маркировки акцизными марками. В ходе проведения обыска полицейские изъяли контрафактную продукцию на 113 тыс. рублей. В отношении 37-летнего мужчины было заведено уголовное дело.
Суд Нытвы признал жителя краевой столицы виновным по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере). Изъятая продукция была уничтожена.