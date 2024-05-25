Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тысяч рублей

Выяснилось, что в одном из магазинов на станции Чайковская Нытвенского округа пермяк хранил табачные изделия без маркировки акцизными марками. В ходе проведения обыска полицейские изъяли контрафактную продукцию на 113 тыс. рублей. В отношении 37-летнего мужчины было заведено уголовное дело.