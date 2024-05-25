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Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тыс. руб

Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тысяч рублей

25 мая 2024, 10:30

Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тыс. руб

Полицейскими была изъята нелегальная продукция на сумму в 113 тыс. рублей.

Нытвенский районный суд Прикамья назначил жителю Перми штраф в размере 100 тыс. рублей за хранение для последующего сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом сообщила Прокуратура Пермского края.

Выяснилось, что в одном из магазинов на станции Чайковская Нытвенского округа пермяк хранил табачные изделия без маркировки акцизными марками. В ходе проведения обыска полицейские изъяли контрафактную продукцию на 113 тыс. рублей. В отношении 37-летнего мужчины было заведено уголовное дело.

Суд Нытвы признал жителя краевой столицы виновным по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере). Изъятая продукция была уничтожена.

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