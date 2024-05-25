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Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств

Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств

25 мая 2024, 12:11
Фото: ideogram.ai
Руководству охотхозяйств были внесены представления на устранение нарушений.

В ходе проверки пермская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения законодательства об охоте в деятельности 26 охотхозяйств. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что указанные охотничьи хозяйства не соблюдали надлежащее проведение производственного охотничьего контроля. Помимо этого, среди сотрудников не было инспекторов, обладающих соответствующими удостоверениями и профессиональными знаниями и опытом работы.

В результате надзорных мероприятий прокуратурой были внесены представления руководителям охотхозяйств на устранение нарушений.

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#Законодательство#Охота#Проверка#Нарушения#Природоохранная прокуратура#Пермская прокуратура#Надзорный орган#Охотничьие хозяйства#Представления
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