Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В ходе проверки пермская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения законодательства об охоте в деятельности 26 охотхозяйств. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Выяснилось, что указанные охотничьи хозяйства не соблюдали надлежащее проведение производственного охотничьего контроля. Помимо этого, среди сотрудников не было инспекторов, обладающих соответствующими удостоверениями и профессиональными знаниями и опытом работы.
В результате надзорных мероприятий прокуратурой были внесены представления руководителям охотхозяйств на устранение нарушений.