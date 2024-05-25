Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств

Выяснилось, что указанные охотничьи хозяйства не соблюдали надлежащее проведение производственного охотничьего контроля. Помимо этого, среди сотрудников не было инспекторов, обладающих соответствующими удостоверениями и профессиональными знаниями и опытом работы.