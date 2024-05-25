Пермский муниципальный театр «У Моста» может вернуться в пожарную каланчу МЧС

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Пермский муниципальный театр «У Моста» может вернуть в свое пользование здание пожарной каланчи, в котором раньше хранились его декорации для спектаклей. ГУ МЧС Прикамья подписало и направило Министерство МЧС РФ пакет документов для продления аренды помещения. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на начальника краевого отделения МЧС Александра Урусов.
Ранее сообщалось, что в 2021 году МЧС Прикамья подписало с театром договор о безвозмездном пользовании здания бывшей пожарной башни. Действие документа истекло в конце лета 2023 года. Стороны не успели оформить продление соглашения, при этом учреждение продолжило использовать его. На бездоговорное пользование помещением обратила внимание прокуратура. В мае 2024 года театр «У Моста» вывез декорации по требованию регионального МЧС.