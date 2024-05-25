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Пермский муниципальный театр «У Моста» может вернуться в пожарную каланчу МЧС

Пермский муниципальный театр «У Моста» может вернуться в пожарную каланчу МЧС

25 мая 2024, 11:50
Фото: Пермский театр «У Моста»
В мае текущего года театр вывез декорации из помещения по требованию краевого МЧС.

Пермский муниципальный театр «У Моста» может вернуть в свое пользование здание пожарной каланчи, в котором раньше хранились его декорации для спектаклей. ГУ МЧС Прикамья подписало и направило Министерство МЧС РФ пакет документов для продления аренды помещения. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на начальника краевого отделения МЧС Александра Урусов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году МЧС Прикамья подписало с театром договор о безвозмездном пользовании здания бывшей пожарной башни. Действие документа истекло в конце лета 2023 года. Стороны не успели оформить продление соглашения, при этом учреждение продолжило использовать его. На бездоговорное пользование помещением обратила внимание прокуратура. В мае 2024 года театр «У Моста» вывез декорации по требованию регионального МЧС.

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#Мчс#Прокуратура#У моста#КоммерсантЪ-Прикамье#Безвозмездное пользование#Пожарная каланча#Декорации#Аренда помещения#Пермский муниципальный театр#ГУ МЧС Прикамья#Министерство МЧС РФ#Начальник краевого отделения МЧС#Бывшая пожарная башня
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