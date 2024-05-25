Пермский муниципальный театр «У Моста» может вернуться в пожарную каланчу МЧС

Ранее сообщалось, что в 2021 году МЧС Прикамья подписало с театром договор о безвозмездном пользовании здания бывшей пожарной башни. Действие документа истекло в конце лета 2023 года. Стороны не успели оформить продление соглашения, при этом учреждение продолжило использовать его. На бездоговорное пользование помещением обратила внимание прокуратура. В мае 2024 года театр «У Моста» вывез декорации по требованию регионального МЧС.