Прокуратура Перми выявила нарушения требований безопасности в крупном спорткомплексе

В ходе проверки выяснилось, что в спортшколе «Спартак» в неисправном состоянии были системы контроля и управления доступом, турникеты, а также контрольно-пропускной пункт. Кроме того, на втором этаже здания обнаружен факт допуска сотрудника к своим трудовым обязанностям без прохождения инструктажа по действиям в случае чрезвычайной ситуации и отсутствие ограничений допуска посторонних лиц к специальным помещениям с хранением реагентов.