Прокуратура Перми выявила нарушения требований безопасности в крупном спорткомплексе

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Прокуратура Дзержинского района Перми нашла нарушения требований безопасности в двух спортивных учреждениях. Речь идет о МАУ дополнительного образования «Спортивная школа „Спартак“ по ул. Рабочая, 9, и МАУ „Городской спортивно-культурный комплекс“ г. Перми, по ул. Транспортная, 7. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что в спортшколе «Спартак» в неисправном состоянии были системы контроля и управления доступом, турникеты, а также контрольно-пропускной пункт. Кроме того, на втором этаже здания обнаружен факт допуска сотрудника к своим трудовым обязанностям без прохождения инструктажа по действиям в случае чрезвычайной ситуации и отсутствие ограничений допуска посторонних лиц к специальным помещениям с хранением реагентов.
В результате надзорных мероприятий руководству спорткомплексов были внесены представления, виновные лица привлечены к ответственности. На данный момент идет рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов).