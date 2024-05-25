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Published Сегодня, 12:35

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Прокуратура Перми нашла нарушения требований безопасности в новом спорткомплексе

Прокуратура Перми выявила нарушения требований безопасности в крупном спорткомплексе

25 мая 2024, 12:35
Фото: properm.ru

Прокуратура Перми нашла нарушения требований безопасности в новом спорткомплексе

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Дзержинского района Перми нашла нарушения требований безопасности в двух спортивных учреждениях. Речь идет о МАУ дополнительного образования «Спортивная школа „Спартак“ по ул. Рабочая, 9, и МАУ „Городской спортивно-культурный комплекс“ г. Перми, по ул. Транспортная, 7. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в спортшколе «Спартак» в неисправном состоянии были системы контроля и управления доступом, турникеты, а также контрольно-пропускной пункт. Кроме того, на втором этаже здания обнаружен факт допуска сотрудника к своим трудовым обязанностям без прохождения инструктажа по действиям в случае чрезвычайной ситуации и отсутствие ограничений допуска посторонних лиц к специальным помещениям с хранением реагентов.

В результате надзорных мероприятий руководству спорткомплексов были внесены представления, виновные лица привлечены к ответственности. На данный момент идет рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов).

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#Прокуратура перми#Проверка#Спорткомплекс#Нарушения требований безопасности#МАУ дополнительного образования#Спортивная школа «Спартак»#МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс»
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