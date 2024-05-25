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Шквалистый ветер обесточил три муниципалитета Пермского края

Шквалистый ветер обесточил три муниципалитета Пермского края

25 мая 2024, 17:50
Фото: ideogram.ai
Частичное отключение электричества произошло в Гайнском МО, Соликамском ГО и Александровском МО.

В результате сильного порыва ветра до 20 м/с произошли нарушения энергоснабжения на территории трех муниципалитетов. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС.

В Александровском МО были частично обесточены п. Яйва и п. Верх Вильва, в Соликамском ГО — п. Басим, с. Касиб, с. Половодово, п. Усовский, п. Черное, в Гайнском МО — п. Усть-Черная, п. Гайны, д. Харино. Всего для ликвидации последствий привлечено 76 человек и 30 единиц техники, часть из которых от МЧС — 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как сообщает мэр Перми Эдуард Соснин, коммунальные службы в режиме повышенной готовности, устраняются последствия ЧС. На территории краевой столицы убирают упавшие деревья на улицах Островского, Светлогорской, Городецкой, Формовщиков, Цимлянской, на Соборной площади и других адресах. Водителям рекомендуется не нарушать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Березниках ветром снесло ограждение и половину кровли физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов».

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#Пермский край#Мчс#Электричество#Ветер#Коммунальные службы#Ликвидация последствий#Энергоснабжение
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