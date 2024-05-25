Шквалистый ветер обесточил три муниципалитета Пермского края

В Александровском МО были частично обесточены п. Яйва и п. Верх Вильва, в Соликамском ГО — п. Басим, с. Касиб, с. Половодово, п. Усовский, п. Черное, в Гайнском МО — п. Усть-Черная, п. Гайны, д. Харино. Всего для ликвидации последствий привлечено 76 человек и 30 единиц техники, часть из которых от МЧС — 16 человек личного состава и 5 единиц техники.