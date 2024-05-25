В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми

Внимание дорожной полиции будет сконцентрировано на выявление водителей, осуществляющих движение в состоянии алкогольного опьянения, а также на пресечение нарушений правил дорожного движения на пешеходных переходах. Помимо этого, будет усилен контроль и за движением пешеходов.