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В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми

В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми

25 мая 2024, 06:14
Фото: VK ГИБДД Перми
Особое внимание дорожной полиции будет направлено на выявление пьяных водителей.

В эти выходные, 25 и 26 мая, сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД краевой столицы.

Внимание дорожной полиции будет сконцентрировано на выявление водителей, осуществляющих движение в состоянии алкогольного опьянения, а также на пресечение нарушений правил дорожного движения на пешеходных переходах. Помимо этого, будет усилен контроль и за движением пешеходов.

Сообщить об инцидентах вождения в нетрезвом виде можно в дежурную часть полка ДПС по телефонам: 246-79-00, 261-99-99, 102.

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#Пермь#Гибдд#Пьяные водители#Дорожное движение#Контроль#Пешеходы#Пешеходные переходы#Нарушения правил#Инциденты вождения
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