В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В эти выходные, 25 и 26 мая, сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД краевой столицы.
Внимание дорожной полиции будет сконцентрировано на выявление водителей, осуществляющих движение в состоянии алкогольного опьянения, а также на пресечение нарушений правил дорожного движения на пешеходных переходах. Помимо этого, будет усилен контроль и за движением пешеходов.
Сообщить об инцидентах вождения в нетрезвом виде можно в дежурную часть полка ДПС по телефонам: 246-79-00, 261-99-99, 102.