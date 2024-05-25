В Перми 25 мая ожидается потепление до +25˚

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:23
Сегодня, 25, в Перми ожидается потепление до +25˚. Это возможно благодаря кратковременному выносу тепла в секторе циклона над Новой Землей. Об этом сообщил ГИС-центр ПГНИУ.
Дневной прогрев в краевой столице может побить рекорд аномального тепла 20 апреля в +24,5˚. Однако до апрельского максимума все ещё далеко — 19 апреля в Чернушке было +28,9˚, а сегодня ожидается не выше +27˚.
В северных районах Прикамья прогнозируется более облачная и прохладная погода, нежели в центре региона. Температурный фон поднимется до +20…+22˚, а вечером похолодает до +10˚.