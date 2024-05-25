Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов на ул. Сибирской. Здесь появится медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья. Об этом сообщила администрация города.
Целью ремонта является создание обновленного общественного пространства с комфортными зонами отдыха, необычными архитектурными решениями и световым оформлением. Кроме этого, в рамках работ планируется проведение мастер-классов по созданию скворечников для крылатых обитателей сквера. На месте некоторых лип будут высажены лиственницы, клены, ясени и яблони.
Как указывает ведомство, доступ на территорию сквера будет обеспечен и для маломобильных групп населения. У Дома Чекистов также планируется разместить памятник участникам СВО.
Здание пермского «Дома чекистов» было построено в 30-е годы ХХ века для работников НКВД. Строение выполнено в форме буквы «С». Согласно архитектурному проекту, рядом должны были появиться остальные буквы-дома слова СТАЛИН. Однако строительство не завершилось из-за начала войны — была отстроена лишь «крыша» буквы «Т».