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В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов

В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов

25 мая 2024, 13:51
Фото: Администрация Перми
В сквере появится медоносный газон, а также новые многолетние цветущие кустарники и деревья.

В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов на ул. Сибирской. Здесь появится медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья. Об этом сообщила администрация города.

Целью ремонта является создание обновленного общественного пространства с комфортными зонами отдыха, необычными архитектурными решениями и световым оформлением. Кроме этого, в рамках работ планируется проведение мастер-классов по созданию скворечников для крылатых обитателей сквера. На месте некоторых лип будут высажены лиственницы, клены, ясени и яблони.

Как указывает ведомство, доступ на территорию сквера будет обеспечен и для маломобильных групп населения. У Дома Чекистов также планируется разместить памятник участникам СВО.

Здание пермского «Дома чекистов» было построено в 30-е годы ХХ века для работников НКВД. Строение выполнено в форме буквы «С». Согласно архитектурному проекту, рядом должны были появиться остальные буквы-дома слова СТАЛИН. Однако строительство не завершилось из-за начала войны — была отстроена лишь «крыша» буквы «Т».

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#Ремонт#Сквер#Деревья#Кустарники#Мастер-классы#Дом чекистов#Архитектурные решения
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