В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов

Здание пермского «Дома чекистов» было построено в 30-е годы ХХ века для работников НКВД. Строение выполнено в форме буквы «С». Согласно архитектурному проекту, рядом должны были появиться остальные буквы-дома слова СТАЛИН. Однако строительство не завершилось из-за начала войны — была отстроена лишь «крыша» буквы «Т».