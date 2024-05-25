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В Перми перекрыли мост по улице Карпинского

В Перми перекрыли мост по улице Карпинского

25 мая 2024, 05:58
Фото: Читатель Properm.ru
Ранее власти сообщали о закрытии участка дороги до 16 октября 2025 года.

В Перми 25 мая перекрыли движение по мосту, соединяющий улицу Карпинского и шоссе Космонавтов. Пешеходное движение пока открыто. Об этом сообщила читательница Properm.ru. Транспорт продолжит следовать по ул. Карпинского от Стахановской до Левченко.

Как сообщает заместитель директора ГКУ «ЦБДД Пермского края», движение транспорта над железнодорожными путями по ул. Карпинского с 25 мая осуществляется следующим образом.

  • При движении по ул. Стахановской со стороны ул. Куйбышева разрешен поворот налево (по светофорной стрелке).
  • При движении по ул. Стахановской с противоположной стороны (от ул. Мира) поворот налево запрещен, светофорная стрелка закрыта.
  • При движении по ул. Карпинского со стороны ул. Сивкова изменились направления движения по полосам.
  • Изменились режимы работы светофорного объекта.

Дальнейшие изменения будут при необходимости скорректированы.

Ранее власти сообщали о закрытии движения транспорта на участке с полуночи 25 мая до 16 октября 2025 года в с связи с реконструкцией путепровода по ул. Карпинского. Работы проводятся в рамках первого этапа расширения улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будут оборудованы не две полосы движения, а шесть. Это разгрузит автодорогу от транспорта и пробок.

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#Шоссе космонавтов#Улица карпинского#Закрытие#Движение транспорта#Путепровод
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