В Перми перекрыли мост по улице Карпинского

Ранее власти сообщали о закрытии движения транспорта на участке с полуночи 25 мая до 16 октября 2025 года в с связи с реконструкцией путепровода по ул. Карпинского. Работы проводятся в рамках первого этапа расширения улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будут оборудованы не две полосы движения, а шесть. Это разгрузит автодорогу от транспорта и пробок.