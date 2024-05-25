В Перми перекрыли мост по улице Карпинского

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Перми 25 мая перекрыли движение по мосту, соединяющий улицу Карпинского и шоссе Космонавтов. Пешеходное движение пока открыто. Об этом сообщила читательница Properm.ru. Транспорт продолжит следовать по ул. Карпинского от Стахановской до Левченко.
Как сообщает заместитель директора ГКУ «ЦБДД Пермского края», движение транспорта над железнодорожными путями по ул. Карпинского с 25 мая осуществляется следующим образом.
Дальнейшие изменения будут при необходимости скорректированы.
Ранее власти сообщали о закрытии движения транспорта на участке с полуночи 25 мая до 16 октября 2025 года в с связи с реконструкцией путепровода по ул. Карпинского. Работы проводятся в рамках первого этапа расширения улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будут оборудованы не две полосы движения, а шесть. Это разгрузит автодорогу от транспорта и пробок.