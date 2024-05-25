В пермском аэропорту пресекли попытку ввоза потенциально опасных продуктов

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В международном аэропорту «Большое Савино» сотрудниками регионального отделения Россельхознадзора была пресечена попытка ввоза продукции, запрещенной к ввозу на территории России. Действующие указания Россельхознадзора направлены на охрану населения страны от заноса инфекционных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Выяснилось, что в ручной клади у 13 граждан из Узбекистана и Азербайджана была мясная, молочная продукция непромышленного изготовления. Отсутствовали заводская упаковка, маркировка о производителе, дата выработки, срок годности и условия хранения. Вес продукции составил 14,0 кг.
Инцидент является нарушением Закона РФ от 14.05.1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», а также порядка осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе. Как сообщает Россельхознадзор, потенциально опасные продукты были изъяты и уничтожены.
В 2024 году в Прикамье был пресечен ввоз из Узбекистана и Азербайджана 118,8 кг продукции животного происхождения, в том числе 24,3 кг мясной, 76,3кг молочной, 18,2 кг пчеловодческой. В результате пять граждан России были оштрафованы.