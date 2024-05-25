В пермском аэропорту пресекли попытку ввоза потенциально опасных продуктов

В 2024 году в Прикамье был пресечен ввоз из Узбекистана и Азербайджана 118,8 кг продукции животного происхождения, в том числе 24,3 кг мясной, 76,3кг молочной, 18,2 кг пчеловодческой. В результате пять граждан России были оштрафованы.