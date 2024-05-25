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В Пермском крае 24 мая погибла водитель Lada Granta, врезавшись в иномарку

В Пермском крае 24 мая погибла водитель Lada Granta, врезавшись в иномарку

25 мая 2024, 07:02
Фото: Госавтоинспекция Пермского края
По факту автоаварии проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 24 мая примерно в 22:30, на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

В направлении Березников двигался автомобиль Лада Гранта под управлением 22-летней девушки. На 277 км трассы пермячка врезалась в «Тайоту», двигавшуюся по встречке под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии водитель отечественной марки машины скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель и пассажир иномарки получили различные повреждения и были госпитализированы.

По факту инцидента проводится проверка.

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#Дтп#Пермский край#Авария#Проверка#Тайота
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