В Пермском крае 24 мая погибла водитель Lada Granta, врезавшись в иномарку

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Вчера, 24 мая примерно в 22:30, на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.
В направлении Березников двигался автомобиль Лада Гранта под управлением 22-летней девушки. На 277 км трассы пермячка врезалась в «Тайоту», двигавшуюся по встречке под управлением 36-летнего водителя.
В результате аварии водитель отечественной марки машины скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель и пассажир иномарки получили различные повреждения и были госпитализированы.
По факту инцидента проводится проверка.