В Пермском крае от сильного ветра снесло крыши двух зданий

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Сегодня, вечером 25 мая, от сильного порыва ветра в Перми снесло крышу здания на ул. Крупская, 32а. Видеозапись с инцидентом опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь | новости».
В Березниках от швального ветра снесло половину кровли и ограждение физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов» на ул. Ивана Дощеникова, 21. По словам очевидцев, одна из железных балок упала на проезжавший мимо автомобиль.
На место прибыл глава Березников Алексей Казаченко. Как сообщает мэр, улица Дощеникова была перекрыта, сейчас на территории спорткомплекса проводится демонтаж незакрепленных частей крыши.
Комплекс был возведен в декабре 2022 года.