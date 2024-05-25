В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

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На территории Пермского края была ликвидирована лаборатория по производству
синтетического наркотика. Преступная схема изготовления и сбыта психотропных веществ раскрыта сотрудниками краевого УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба федеральной службы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Пермского района Прикамья, который занимался кустарным производством сильнодействующего наркотика. Как указывает орган исполнительной власти, производство осуществлялось в жилом домовладении. Мужчина был задержан, из незаконного оборота изъят килограмм мефедрона, прекурсоры и реагенты для его изготовления.
В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.