В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Пермского района Прикамья, который занимался кустарным производством сильнодействующего наркотика. Как указывает орган исполнительной власти, производство осуществлялось в жилом домовладении. Мужчина был задержан, из незаконного оборота изъят килограмм мефедрона, прекурсоры и реагенты для его изготовления.