Бывший главный тренер «Молота» вернулся в родной для себя клуб

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Бывший тренер ХК «Молот» Павел Зубов принят на позицию старшего тренера клуба КХЛ «Лада» из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Павел Зубов является воспитанником тольяттинского хоккея и в качестве защитника «Лады» дважды становился чемпионом России (1994, 1996). Затем он выступал в следующих командах: ЦСК ВВС (Самара), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Тупело Ти-Рекс» (Тупело, США), «Энергия» (Кемерово), «Нефтяник» (Альметьевск), «Металлург» (Жлобин, Беларусь), «Зауралье» (Курган) и «Ермак» (Ангарск).
К полноценной тренерской работе Павел Зубов приступил в 2009 году. Являлся тренером и главным тренером жлобинского «Металлурга» и новосибирской «Сибири», а также входил в тренерские штабы ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса».
По ходу прошлого сезона Зубов возглавил пермский «Молот» и 51-летний специалист привел команду к первому месту по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, попутно выдав впечатляющую серию из семнадцати побед подряд.
«С возвращением домой, Павел Владимирович!» — отмечают в пресс-службе «Лады».
В пятницу, 24 мая, главным тренером ХК «Молот» назначен Юрий Панов.