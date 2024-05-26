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Бывший главный тренер «Молота» вернулся в родной для себя клуб

Бывший главный тренер «Молота» вернулся в родной для себя клуб

26 мая 2024, 05:51
Фото: ВКонтакте/ХК «Лада»
Павел Зубов начинал играть в тольятинской «Ладе».

Бывший тренер ХК «Молот» Павел Зубов принят на позицию старшего тренера клуба КХЛ «Лада» из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Павел Зубов является воспитанником тольяттинского хоккея и в качестве защитника «Лады» дважды становился чемпионом России (1994, 1996). Затем он выступал в следующих командах: ЦСК ВВС (Самара), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Тупело Ти-Рекс» (Тупело, США), «Энергия» (Кемерово), «Нефтяник» (Альметьевск), «Металлург» (Жлобин, Беларусь), «Зауралье» (Курган) и «Ермак» (Ангарск).

К полноценной тренерской работе Павел Зубов приступил в 2009 году. Являлся тренером и главным тренером жлобинского «Металлурга» и новосибирской «Сибири», а также входил в тренерские штабы ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса».

По ходу прошлого сезона Зубов возглавил пермский «Молот» и 51-летний специалист привел команду к первому месту по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, попутно выдав впечатляющую серию из семнадцати побед подряд.

«С возвращением домой, Павел Владимирович!» — отмечают в пресс-службе «Лады».

В пятницу, 24 мая, главным тренером ХК «Молот» назначен Юрий Панов.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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