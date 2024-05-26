Бывший главный тренер «Молота» вернулся в родной для себя клуб

К полноценной тренерской работе Павел Зубов приступил в 2009 году. Являлся тренером и главным тренером жлобинского «Металлурга» и новосибирской «Сибири», а также входил в тренерские штабы ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса».