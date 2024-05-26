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Этой ночью 30 аварийных бригад энергетиков восстанавливали электросети Прикамья

Этой ночью 30 аварийных бригад энергетиков восстанавливали электросети Прикамья

26 мая 2024, 11:18
Фото: 1MI
Последствия порывистого ветра были ликвидированы к утру

Энергетики «Россети Урал» восстановили электроснабжение в пострадавших от природной стихии территориях Пермского края. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Вчера, 25 мая, в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер до 20 м/с) на ряде территорий Пермского края произошли отключения объектов электросетевого хозяйства, приведшие к нарушению электроснабжения потребителей. Наиболее пострадали северные районы Прикамья.

Своевременный переход на работу в режим повышенной готовности, позволил энергетикам филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» оперативно приступить к ликвидации нарушений сетей, отмечают в компании.

Всего в работах по устранению последствий непогоды в зоне ответственности компании приняло участие порядка 30 бригад в составе 120 человек с привлечением более 30 единиц техники.

Основной объем аварийно-восстановительных мероприятий в распределительной сети был завершен к утру 26 мая.

В настоящее время специалисты «Пермэнерго» отрабатывают отдельные заявки потребителей. Энергетики продолжают дежурство и повышенный контроль за состоянием энергообъектов в условиях неблагоприятных погодных условий.

Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

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#Происшествия#Авария#Линия электропередачи
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