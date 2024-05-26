Фильм с российскими актерами в главных ролях выиграл «Золотую пальмовую ветвь»

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Драма «Анора» выиграла «Золотую пальмовую ветвь», главную награду Каннского кинофестиваля. Жюри высоко оценило картину Шона Бейкера с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в главных ролях.
Фильм рассказывает историю о секс-работнице с Бруклина, которую берет в жены сын русского олигарха, а его свадьбу пытаются расстроить его родители. Зрители Канн встретили ленту 10-минутными овациями.
Лучшим режиссером фестиваля признали португальца Мигела Гомиша за картину «Большое путешествие».
Гран-при фестиваля вручили индийскому фильму «Все, что мы представляем как свет» документалистки Паял Кападиа.
Спецприз жюри за лучшую постановку получил иранский режиссер Мохаммад Расулоф за фильм «Семя священного инжира».
Премию за лучшую женскую роль получил весь состав фильма «Эмилия Перес».
Лучшим актером был назван американец Джесси Племонс. Он сыграл сразу три роли в драме Йоргоса Лантимоса «Виды доброты»
Лучшей сценаристкой смотра признали француженку Корали Фаржа за боди-хоррор «Вещество».