Пермские разработчики помогают пользователям увидеть внешность будущего ребенка

«Мы увидели одно из исследований, согласно которому, пары начинают задумываться о детях уже ближе к 30 годам, при этом тренд на создание семьи набирает силу. Мы посчитали, что важно создать повод хотя бы помечать, задуматься о рождении малыша и решили показать, каким он может быть. Для этого используем фото потенциальных родителей, загружаем их в бот, а он уже выполняет магические действия», — рассказала изданию одна из соавторов проекта.