Пермские разработчики помогают пользователям увидеть внешность будущего ребенка

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:53
В телеграмм появился чат-бот, способный сгенерировать фото будущего ребенка. Для создания пермским разработчиками использовались сразу нескольких технологий искусственного интеллекта (отработка фото, генерация изображений, работа с текстом), сообщает портал «ВКурсе.ру», который пообщался с авторами проекта.
«Мы увидели одно из исследований, согласно которому, пары начинают задумываться о детях уже ближе к 30 годам, при этом тренд на создание семьи набирает силу. Мы посчитали, что важно создать повод хотя бы помечать, задуматься о рождении малыша и решили показать, каким он может быть. Для этого используем фото потенциальных родителей, загружаем их в бот, а он уже выполняет магические действия», — рассказала изданию одна из соавторов проекта.
Сейчас создатели чат-бота проводят его техническую обкатку. Посмотреть, как может выглядеть ваш ребенок, можно с помощью https://t.me/babyphoto36_bot