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По факту гибели людей на пожаре в Мысах возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей на пожаре в Мысах возбуждено уголовное дело

26 мая 2024, 10:23
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Сейчас устанавливаются причины возгорания жилого дома.

Следственным отделом по Краснокамску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, ночью 26 мая 2024 года в частном жилом доме по улице Радужная в поселке Мысы Краснокамского городского округа произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих погибших: 46-летнего мужчины, 58-летней женщины и 10 -летнего ребенка.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Радужная в поселке Мысы поступило 26 мая в 00:07. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четырёх единиц техники, уточняли в ГУ МЧС по Пермскому краю.

По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило открытое горение частного жилого дома и надворных построек.

Предварительная площадь пожара составила 63 квадратных метра. Пожарные вынесли два газовых баллона из горящего дома и не допустили распространения огня на соседние строения.

В настоящее время следователями следственного отдела с участием следователей — криминалистов Главного управления криминалистики Криминалистического центра СК России проводятся осмотры места происшествия, назначаются и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей.

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#Происшествия#Пожар#Уголовное дело#Су скр
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