Прокуратура проверяет сообщения о повреждении растений и почвы в Черняевском лесу

Пермская природоохранная прокуратура организовала проверку выполнения работ по обустройству особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Поводом для проверки стали публикации в интернете о возможных повреждениях лесных насаждений, почв, сообщают в пресс-службе ведомства.