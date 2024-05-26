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Прокуратура проверяет сообщения о повреждении растений и почвы в Перми

Прокуратура проверяет сообщения о повреждении растений и почвы в Черняевском лесу

26 мая 2024, 07:09
Фото: прокуратура Пермского края

Прокуратура проверяет сообщения о повреждении растений и почвы в Перми

Сообщения о повреждениях корней, уничтожении ягодных кустарников и почвы появились в соцсетях и СМИ.

Пермская природоохранная прокуратура организовала проверку выполнения работ по обустройству особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Поводом для проверки стали публикации в интернете о возможных повреждениях лесных насаждений, почв, сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиями органов местного самоуправления, МКУ «Пермское городское лесничество» на предмет осуществления ими контроля за работой подрядной организации.

«В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования» — отмечают в прокуратуре.

Вчера Properm.ru публиковало обращение читателя: «Множество деревьев уничтожено — вдоль тропы лежат ветки и спиленные стволы, видны следы трактора. Напрочь уничтожены кустарнички черники и брусники».

#Пермь#Прокуратура#Черняевский лес
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