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У «Пермского порохового завода» появился постоянный директор

У «Пермского порохового завода» появился постоянный директор

26 мая 2024, 05:36
Фото: properm.ru
Леонид Козлов находился на посту и. о. директора год

Директором ФКП «Пермский пороховой завод» назначен Леонид Козлов. Ранее, с мая 2023 года, он исполнял обязанности руководителя предприятия, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 22 мая. В феврале Козлов победил в конкурсе на замещение должности директора ФКП.

Вся трудовая деятельность нового директора связана с работой на этом заводе, отмечает издание. Леонид Козлов приходится внуком Леониду Николаевичу Козлову, который возглавлял НПО имени Кирова с 1974 по 1990 год.

Обязанности директора Леонид Козлов исполнял с мая прошлого года — после того как свою должность покинул руководитель предприятия Сергей Ляшенко.

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#Экономика#Пермь#Пороховой завод#Пермский пороховой завод#ППЗ
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