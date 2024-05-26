У «Пермского порохового завода» появился постоянный директор

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:37
Директором ФКП «Пермский пороховой завод» назначен Леонид Козлов. Ранее, с мая 2023 года, он исполнял обязанности руководителя предприятия, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 22 мая. В феврале Козлов победил в конкурсе на замещение должности директора ФКП.
Вся трудовая деятельность нового директора связана с работой на этом заводе, отмечает издание. Леонид Козлов приходится внуком Леониду Николаевичу Козлову, который возглавлял НПО имени Кирова с 1974 по 1990 год.
Обязанности директора Леонид Козлов исполнял с мая прошлого года — после того как свою должность покинул руководитель предприятия Сергей Ляшенко.