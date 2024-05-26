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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Березниках в ДТП пострадал мотоциклист

В Березниках в ДТП пострадал мотоциклист

26 мая 2024, 12:06
Фото: ВКонтакте/Госавтоинспекция Березники
Его Honda столкнулась с «шестёркой»
Сюжет
Дтп

Водитель мотоцикла госпитализирован после ДТП с автомобилем в Пермском крае. Об этом сообщает паблик «Госавтоинспекция Березников».

Инцидент произошёл в Березниках 25 мая около 13:00. 34-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Карла Маркса. Именно здесь мотоциклист столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106.

В результате водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

На данный момент проводится проверка для уточнения всех обстоятельств произошедшего.

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