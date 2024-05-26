В Березниках в ДТП пострадал мотоциклист

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Водитель мотоцикла госпитализирован после ДТП с автомобилем в Пермском крае. Об этом сообщает паблик «Госавтоинспекция Березников».
Инцидент произошёл в Березниках 25 мая около 13:00. 34-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Карла Маркса. Именно здесь мотоциклист столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106.
В результате водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
На данный момент проводится проверка для уточнения всех обстоятельств произошедшего.