В Перми подорожало мороженое. Рассказываем, на сколько и почему

Этим летом ожидается сезонный скачок цен на мороженое. При этом, меньше всего подорожает классический пломбир, однако любителям сливочного мороженого или эскимо придется платить больше. По словам доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, розничные цены вырастут примерно на 3-5%.