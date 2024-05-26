В Перми подорожало мороженое. Рассказываем, на сколько и почему

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
За I кв. 2024 года стоимость молочного мороженого выросла на 15%, а шоколадного — на 25%. Это объясняется увеличением себестоимости продукта ввиду подорожания сырья, логистики и упаковки. Одним из факторов резкого скачка цен стала рекордно высокая стоимость какао-бобов и молочных жиров. Об этом сообщили «Новые Известия» со ссылкой на Mash.
Этим летом ожидается сезонный скачок цен на мороженое. При этом, меньше всего подорожает классический пломбир, однако любителям сливочного мороженого или эскимо придется платить больше. По словам доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, розничные цены вырастут примерно на 3-5%.
«По прогнозам синоптиков, предстоящее лето будет скорее всего жарким и спрос на мороженое сохранится. Цены из-за удорожания некоторых расходов в себестоимости могут быть чуть-чуть выше прошлогодних. Конкуренция на рынке высокая», — пояснил эксперт.