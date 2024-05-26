В Перми сегодня утром в ДТП погибло два человека

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:40
В Кировском районе Перми произошло ДТП с двумя погибшими. Подробности сообщают в ГИБДД Пермского края.
Около 5 часов утра по ул. Адмирала Ушакова в направлении ул. Калинина двигался автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением 29-летнего мужчины.
В районе дома номер 49 по ул. Адмирала Ушакова водитель не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на обочину по ходу движения. Автомобиль ударился о бордюр и столкнулся с деревом.
В результате водитель и 33-летний пассажир скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.