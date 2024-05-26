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В Перми сегодня утром в ДТП погибло два человека

В Перми сегодня утром в ДТП погибло два человека

26 мая 2024, 06:39
Фото: ГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю
Водитель «пятнадцатой» не справился с управлением.
Сюжет
Дтп

В Кировском районе Перми произошло ДТП с двумя погибшими. Подробности сообщают в ГИБДД Пермского края.

Около 5 часов утра по ул. Адмирала Ушакова в направлении ул. Калинина двигался автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением 29-летнего мужчины.

В районе дома номер 49 по ул. Адмирала Ушакова водитель не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на обочину по ходу движения. Автомобиль ударился о бордюр и столкнулся с деревом.

В результате водитель и 33-летний пассажир скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Дтп#Пермь
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