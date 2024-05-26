В Пермском крае на пожаре погибла семья

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Радужная в поселке Мысы поступило 26 мая в 00:07. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четырёх единиц техники, уточняют в ГУ МЧС по Пермскому краю.