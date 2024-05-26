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В Пермском крае на пожаре погибла семья

В Пермском крае на пожаре погибла семья

26 мая 2024, 07:31
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Сгорел жилой дом и надворные постройки

Ночью в поселке Мысы Краснокамского городского округа загорелись жилой дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах. Погибли три человека: 10-летняя девочка, её отец и бабушка, сообщают в МЧС России.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Радужная в поселке Мысы поступило 26 мая в 00:07. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четырёх единиц техники, уточняют в ГУ МЧС по Пермскому краю.

По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило открытое горение частного жилого дома и надворных построек.

Предварительная площадь пожара составила 63 квадратных метра. Огнеборцы вынесли два газовых баллона из горящего дома и не допустили распространения огня на соседние строения.

Время локализации пожара в 00:54, время ликвидации горения — 1:37.

С матерью погибшей девочки работал психолог МЧС России.

Предварительная причина возгорания перегрузка электросети.

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#Происшествия#Пожар#Краснокамский округ
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