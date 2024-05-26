В Пермском крае наблюдается обратный суточный ход температуры воздуха

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Из-за арктического вторжения в Пермском крае наблюдается обратный суточный ход температуры — явление для мая нечастое. В Перми в 11:00 было всего +6,4˚ — это на 1,7˚ холоднее, чем тремя часами ранее, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
На севере края уже отмечены осадки в виде снежной крупы. Снежная крупа уже фиксировалась сегодня и в Перми.
До вечера потепления ждать не стоит, а ночью на большей части края вероятны заморозки, в Перми минимальная температура воздуха ожидается около 0˚. Примечательно, что в районе Воркуты, откуда сейчас распространяется арктический воздух, высота снежного покрова до сих пор составляет более 60 см.