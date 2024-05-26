В Пермском крае наблюдается обратный суточный ход температуры воздуха

До вечера потепления ждать не стоит, а ночью на большей части края вероятны заморозки, в Перми минимальная температура воздуха ожидается около 0˚. Примечательно, что в районе Воркуты, откуда сейчас распространяется арктический воздух, высота снежного покрова до сих пор составляет более 60 см.