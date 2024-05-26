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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Пермском крае наблюдается обратный суточный ход температуры воздуха

В Пермском крае наблюдается обратный суточный ход температуры воздуха

26 мая 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Утром в Перми было теплее, чем ближе к обеду.

Из-за арктического вторжения в Пермском крае наблюдается обратный суточный ход температуры — явление для мая нечастое. В Перми в 11:00 было всего +6,4˚ — это на 1,7˚ холоднее, чем тремя часами ранее, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

На севере края уже отмечены осадки в виде снежной крупы. Снежная крупа уже фиксировалась сегодня и в Перми.

До вечера потепления ждать не стоит, а ночью на большей части края вероятны заморозки, в Перми минимальная температура воздуха ожидается около 0˚. Примечательно, что в районе Воркуты, откуда сейчас распространяется арктический воздух, высота снежного покрова до сих пор составляет более 60 см.

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